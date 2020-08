Mafia: sindaco Cinisi, ‘Badalamenti jr dal casolare forse voleva mandare messaggi’ (2) (Di giovedì 6 agosto 2020) (Adnkronos) – Presenti altri due uomini “tra cui Gaetano Badalamenti, figlio di Leonardo, e un fabbro amico loro”, dice ancora il sindaco Giangiacomo Palazzolo. E sono anche intervenuti i carabinieri. “Quell’immobile è del Comune – dice oggi Palazzolo – e abbiamo persino sistemato i computer all’interno per ospitare un consorzio. Ma continuo a non comprendere cosa Badalamenti junior fosse venuto a fare al casolare che lo Stato gli ha confiscato”. Anche se il provvedimento di revoca della confisca è stato notificato a Badalamenti dai carabinieri di Castellammare del Golfo, dove viveva con la madre, ma non al sindaco di Cinisi. Da qui lo scontro tra i due e la denuncia. E anche la denuncia che i carabinieri hanno presentato contro ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Mafia: sindaco Cinisi, 'Badalamenti jr dal casolare forse voleva mandare messaggi' (3)... - TV7Benevento : Mafia: sindaco Cinisi, 'Badalamenti jr dal casolare forse voleva mandare messaggi' (2)... - StraNotizie : Mafia: sindaco Cinisi, 'Badalamenti jr dal casolare forse voleva mandare messaggi' - NewSicilia : Gaetano #Costa, Ninni #Cassarà e Roberto #Antiochia: commemorazione per 3 grandi uomini al servizio dello Stato, uc… - TV7Benevento : Mafia: sindaco Palermo a commemorazione Cassarà e Costa... -