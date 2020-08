Gualtieri: “Il nodo licenziamenti è sciolto”. Accordo trovato, lo stop cesserebbe il 15 novembre (Di giovedì 6 agosto 2020) Domani il Cdm sul Dl agosto. Con il decreto agosto arrivano altre 18 settimane di cassa integrazione Leggi su lastampa

borghi_claudio : ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratt… - borghi_claudio : Uno vota M5S antisistema per ritrovare che con il suo voto ha aiutato ad eleggere: Gentiloni (PD) Commissario Europ… - Rinaldi_euro : gualtieri oggi in commissione ha detto che il debito contratto con il RECOVERY SARÀ PRIVILEGIATO! I possessori di B… - pbrex668 : RT @michele_geraci: Nota tecnica: I raffronti si fanno anche 2Q20 vs 2Q19 per avere il quadro completo. Detto così +8.2%, non si capisce… - Franztrane : Il #PIL m'arimbarza, dice #Gualtieri... -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Il Scuola: Satta (Upc), 'Gualtieri non esiti da dare risorse' Affaritaliani.it