Due donne e un segreto, la trama del film in onda su Rai 2 (Di giovedì 6 agosto 2020) Due donne e un segreto è un film per la televisione, di genere thriller, diretto da Tim Cruz e uscito per la prima volta nel 2011. La pellicola viene proposta in prima tv su Rai 2 giovedì 6 agosto 2020, seguendo il filo dei film gialli che il secondo canale di Viale Mazzini ha deciso ormai di seguire per quest’estate 2020. Due donne e un segreto racconta la storia di due famiglie, un destino intrecciato che verrà alla luce a colpi di suspense. Nel cast vediamo Nicky Whelan e Anna Hutchison. Di cosa parla però la trama? Vediamola insieme. Due donne e un segreto, il film: trama, cast e streaming Due donne e un segreto, la ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Addolora l'indifferenza di due donne per il bimbo malato e il rifiuto del Covid' - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - erikaconlakappa : RT @_RoteFuchs: Vorrei informare quelli che nel 2020 si scandalizzano per un bacio tra due donne che il Medioevo è finito da un pezzo. - mariamacina : RT @PresMoratti: L’italiano medio profondamente stupito e scandalizzato nel vedere due donne che si frequentano C’è ancora tanta strada d… -