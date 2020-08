DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 7 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 7 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2020Sanem deve scrivere il suo primo testo come copywriter, ma tutte le proposte ottengono dei rifiuti poiché non all’altezza della situazione. La ragazza, disperata, arriva persino a discutere con Can, anche se ad un certo punto sospetta che l’uomo stia “sabotando” ogni suo lavoro soltanto per indispettirla e portarla a chiedergli il suo aiuto. Quella sera stessa, nonostante un aspro litigio, Can si presenta a casa di Sanem per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. Alla serata decide di ... Leggi su tvsoap

