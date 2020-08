Calciomercato Genoa – Faggiano a un passo. Derby con la Samp per la punta (Di giovedì 6 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Daniele Faggiano è a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo, oppure responsabile dell’area tecnica, del Genoa. L’ormai ex direttore sportivo del Parma è prossimo alla firma con il club di Preziosi per un ruolo di dirigenza di ampie responsabilità almeno dal punto di vista della costruzione della squadra. Si profila, intanto, un Derby con la Sampdoria per arrivare ad Ernesto Torregrossa. La punta del Brescia vorrebbe restare in Serie A. Calciomercato Genoa – Faggiano a un passo. Derby con la Samp per la punta Il Genoa abbraccerà nelle ... Leggi su giornal

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ Rocco Commisso vuole regalare a Beppe Iachini un bomber per risolvere tutti i problemi in attacco della Fiorentina. Ed è per questo che a Firenze si fanno i nomi di P ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Pianetagenoa1893.net ha intervistato in esclusiva Alberto Rugolotto. Il giornalista di TV Parma ci spiega la situazione in casa gialloblù ...

