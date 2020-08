'Anche i TikTok, li faccio per Dio!' Francesca Parisi: universitaria convertita a Cristo, felice di testimoniarlo (Di giovedì 6 agosto 2020) Ti ho incontrata grazie ad un'intervista che hai fatto con Rita Sberna, per Cristiani Today . Racconti Anche a noi di For Her Aleteia la tua conversione? E' andata così, finora, la mia vita: sono ... Leggi su it.aleteia

yoonminlaugh : nel dubbio quell'edit l'ho postato anche su tiktok @/firstloveyoongi seguitemi ily ?? - Saralvt_ : INSTAGRAM REELS ?? Terminato il periodo di test in Brasile, gli Instagram Reels stanno arrivando anche in Italia e n… - junieitboy : notate la somiglianza tra i due ci può anche stare, ma qui sta diventando una vera e propria ossessione. e per di p… - davidegs : Novità da #Instagram: lancia anche in Italia Reels, per provare a battere #tiktok sul suo stesso terremo di gioco,,… - 96heavn : @phantcsia aspettando che tiktok venga bannato anche qui -