Alex Zanardi, il parere della dottoressa Rizzoli: "C'è speranza". L'atleta paralimpico deve ricominciare da zero ma potrebbe riuscire anche in questo miracoloso recupero Alex Zanardi è ancora ricoverato presso la terapia intensiva neurochirgica dell'ospedale San Raffaele di Milano, dopo la quarta operazione alla testa subita un paio di settimane fa. Il campione paralimpico sta cercando …

Alex Zanardi come un bambino: c'è speranza ma deve ricominciare da zero. Il parere della dottoressa Rizzoli

Per Alex Zanardi c'è speranza. Ce la può fare, ma dovrà ricominciare da zero e prima, ovviamente, occorrerà capire i danni riportati dal cervello. A spiegare come potrebbe essere il futuro dell'ex pil ...

Per Alex Zanardi c'è speranza. Ce la può fare, ma dovrà ricominciare da zero e prima, ovviamente, occorrerà capire i danni riportati dal cervello. A spiegare come potrebbe essere il futuro dell'ex pil ...