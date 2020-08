Volante Racing Logitech G923: velocità e adrenalina su tutti i terreni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Volante Racing Logitech G923 dispone del nuovo Force back System, capace di garantire un realismo da Next-Gen e Performance da Simulatore. Sarà disponibile sia per console che per PC e porterà un regalo a tutti gli appassionati di corse Logitech G è la branca di Logitech dedicata alle tecnologie e delle attrezzature da gaming, e oggi ha presentato il nuovo Volante Racing Logitech G923, un Volante ad alte prestazioni che rivoluziona l’esperienza delle corse simulative. Progettato per il massimo realismo, il G923 è dotato di TRUEFORCE, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il ... Leggi su tuttotek

zazoomblog : Volante Racing Logitech G923: velocità e adrenalina su tutti i terreni - #Volante #Racing #Logitech #G923: - krysis88 : RT @GamesPaladinsIT: Logitech G annuncia il nuovo Volante Racing G923 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: 2 x Volante da corsa per console Nintendo Wii (volanti, remote, steering… - SerialGamerITA : Volante Racing Logitech G923: presentato il nuovo volante compatibile con PS5 e Xbox Series X - GameSailors : Logitech G annuncia il nuovo Volante Racing G923 - News -