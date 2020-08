Viviana Parisi scomparsa con il figlio, ora si pensa a una fuga (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora nessuna notizia di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello, scomparsi lunedì dopo un banale incidente sull'A20 Messina-Palermo. Dopo tre giorni, resta più fitto che mai il mistero ... Leggi su quotidiano

Non hanno dato alcun esito le ricerche di Viviana Parisi, sparita da due giorni insieme al figlio Gioele di quattro anni, effettuate dai sommozzatori nei laghetti artificiali nelle vicinanze di Caroni ...«Viviana, ascoltami. Torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succede niente né a te né al bambino. Stai Tranquilla, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Non puoi stare così tutti quest ...