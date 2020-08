Torino, Cairo annuncia Giampaolo: “abbiamo preso un tecnico di qualità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ormai non ci sono più dubbi: Marco Giampaolo sarà il prossimo allenatore del Torino al posto di Moreno Longo, la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal presidente Urbano Cairo. “Abbiamo preso un tecnico di qualità, siamo felici. Sa insegnare calcio. Lo avevamo cercato anche in passato ma era sempre impegnato con altre squadre, quindi oggi non possiamo che essere molto soddisfatti perché è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre. Un messaggio ai tifosi? Noi non dobbiamo mandare messaggi, ma fare umilmente le cose che vanno fatte, cercando di fare le scelte migliori e tra queste c’è quella di Giampaolo. Faremo tutto il possibile per metterlo in condizioni di operare al meglio. Il mercato? ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Torino, a Milano incontro in corso fra #Giampaolo e il presidente #Cairo - tvdellosport : ?? MILANO ?? #Torino: #Cairo annuncia #Giampaolo come nuovo allenatore ?? 'Soddisfatti della scelta fatta. Adesso d… - DiMarzio : #Torino, incontro finito a Milano tra #Giampaolo e #Cairo: le ultime -> - CalcioWeb : #Torino, #Cairo annuncia #Giampaolo: 'abbiamo preso un tecnico di qualità' - - GreenMidnight1 : RT @Teo__Visma: Marco #Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino, annunciato dal presidente Cairo. Già in allerta tutti quelli che faceva… -