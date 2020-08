Terremoto di magnitudo 2.8 nel Materano, nessun danno registrato (Di mercoledì 5 agosto 2020) commenta Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata dall'Ingv stamani, alle ore 7:24, in provincia di Matera, con epicentro localizzato nei pressi di Accettura, a una profondità di 28 ... Leggi su tgcom24.mediaset

giornalettismo : L'#esplosione a #Beirut è stata così potente che ha provocato un #terremoto di magnitudo 3.3 che è stato percepito… - Agenpress : Beirut. Trump, esplosioni 'assomigliano ad un terribile attentato'. Come un terremoto di magnitudo 3.3… - LolailoCosta : RT @andiamoviaora: #Beirut?? Beirut, esplosione pari a un terremoto di magnitudo 4.5: oltre 70 morti, 3700 feriti. - notiziae : — Distrutte diverse ambasciate straniere. Israele pronto ad inviare l’esercito per dare una mano nei soccorsi. Evac… - CiaoKarol : Scossa di terremoto in provincia di Matera questa mattina alle 7.24: ++ Piccola scossa di terremoto nel materano al… -