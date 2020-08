Servizi, Conte con la scusa del Covid proroga i vertici. Meloni: se lo faceva la destra era un golpe (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel decreto che allunga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre c’è una norma che consente al presidente del Consiglio di prorogare “con successivi provvedimenti per la durata massima di ulteriori quattro anni” i vertici dei Servizi segreti italiani. Significa – scrive Repubblica – che la guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che ha il compito di coordinare le attività operative di Aise e Aisi, può essere sottoposto a un’unica conferma. Stessa regola valida per i direttori delle due Agenzie per la sicurezza interna (guidata da Mario Parente) ed esterna (al cui vertice dal 16 maggio siede Gianni Caravelli)”. Una grave forzatura che ha fatto insorgere Forza Italia, Fratelli d’Italia e anche Italia Viva che parla di un problema di rispetto di ... Leggi su secoloditalia

