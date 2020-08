Protocollo di Sicurezza Scuola, Ecco La Data Della Firma (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un comunicato del Ministero dell’Istruzione mette al corrente in merito alla Data Della Firma del Protocollo di Sicurezza per la riapertura Della Scuola a settembre. Il documento verrà Firmato domani e contiene tutte le misure sanitarie per la riapertura in Sicurezza Della Scuola. Nella giornata di oggi le regole contenute nel Protocollo completeranno l’iter di condivisione all’interno degli organi statutari. Leggi su youreduaction

robersperanza : Proprio ora che il Paese deve correre di più vanno rafforzati i diritti del lavoro sui cantieri. Ho appena firmato… - carlobattistoni : Ritorno in classe, con un alunno positivo tutta la classe va in quarantena - Orizzonte Scuola… - fgiandi82 : RT @CesareSacchetti: Se un bambino risulta positivo, anche asintomatico, al Covid l'intera classe andrà in quarantena. Sono pronti a sospen… - andrefrassi_ : RT @CesareSacchetti: Se un bambino risulta positivo, anche asintomatico, al Covid l'intera classe andrà in quarantena. Sono pronti a sospen… - eleaugusta : RT @CesareSacchetti: Se un bambino risulta positivo, anche asintomatico, al Covid l'intera classe andrà in quarantena. Sono pronti a sospen… -