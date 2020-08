Pensavano fosse stato assassinato, si era nascosto nei boschi per cinque anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) . Scomparso nel nulla 2015, il lituano 35enne Ricardas Puisys è stato rintracciato dalla polizia ad un centinaio di chilometri da Londra. Forse costretto alla fuga e nascosto nel bosco per scappare alla criminalità organizzata: “Ha vissuto in condizioni estremamente difficili. Ora è al sicuro”, dicono gli investigatori. Dopo aver finito di lavorare in fabbrica si era attardato con un gruppo di connazionali fino a sera, poi era scomparso nel nulla. Era sabato 26 settembre del 2015 e per la polizia era stato appena iniziato un giallo senza soluzione: un uomo sparito, probabilmente assassinato. Ma in realtà Ricardas Puisys, di origine lituana, ha scelto di vivere in un sottobosco “molto ben nascosto” nelle foreste del Cambridgeshire, nel Regno ... Leggi su limemagazine.eu

Eurosport_IT : “Nonna, c’è Federer in terrazzo! Quello forte!” ???? Il video dei palleggi sui tetti è diventato virale, loro pensa… - Poppians : RT @Eurosport_IT: “Nonna, c’è Federer in terrazzo! Quello forte!” ???? Il video dei palleggi sui tetti è diventato virale, loro pensavano f… - selenaftjamie : RT @castawaylexx: @lcstyIe ció non toglie il fatto che ha sbagliato l’intervistatrice non le fan teso, l’intervista era nel 2018 il video d… - castawaylexx : @lcstyIe ció non toglie il fatto che ha sbagliato l’intervistatrice non le fan teso, l’intervista era nel 2018 il v… - enricomaino : @ManlioDS @GiovanniOdone1 @ItalyMFA @Mov5Stelle Il Re degli ignoranti. DiMaio è furioso,Toninelli pure.Pensavano ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensavano fosse Pensavano fosse stato assassinato, dopo cinque anni scoprono che si era nascosto in un bosco Il Fatto Quotidiano Conte: sulla scuola garantisco io

"E' tempo di sostenere una effettiva ripartenza purché tutti rispettino quelle regole, ormai minime ma necessarie, di protezione". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervis ...

La cosa in cui sei capace per via del tuo segno zodiacale

tende a rilassarsi e a pensare che quanto fai sia corretto e da prendere ad esempio. Il tuo modo di parlare e di agire sono sempre visti come qualcosa di positivo e a ciò si aggiunge il fatto che dai ...

"E' tempo di sostenere una effettiva ripartenza purché tutti rispettino quelle regole, ormai minime ma necessarie, di protezione". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervis ...tende a rilassarsi e a pensare che quanto fai sia corretto e da prendere ad esempio. Il tuo modo di parlare e di agire sono sempre visti come qualcosa di positivo e a ciò si aggiunge il fatto che dai ...