Pagelle Inter-Getafe 2-0: voti e tabellino ottavi di finale Europa League 2019/2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Getafe 2-0, match valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. I ragazzi di Antonio Conte rispondono presente grazie alle reti del solito Lukaku e di Eriksen, appena entrato, che mettono in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale. Nel secondo tempo forse il momento decisivo del match con il rigore sbagliato da Molina. Di seguito i voti. Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; D’Ambrosio 6.5 (39′ st Biraghi sv), Barella 6.5, Brozovic 6 (36′ st Eriksen 6.5), Gagliardini 5.5, Young 5; Lukaku 7, Lautaro 6 ... Leggi su sportface

Corriere : Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - passione_inter : LIVE - Le PAGELLE di Inter-Getafe in diretta su Passione Inter - - passione_inter : VIDEO - 'Miracolo Milan'? Pagelle Serie A da rivedere e il voto all'Inter - - anis_epis : RT @Corriere: Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - GiorgioPulci : E per capire la stampa nel calcio leggere le pagelle di #marioscocerti sul ?@Corriere?. 7- Inter dopo un campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Getafe 2-0, match valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. I ragazzi di Antonio Conte rispondono presente grazi ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/20: pagelle Inter Getafe Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Getage, valido per la g ...