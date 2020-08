Nibol è la nuova app per gli smartworker (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nibol è la nuova app per gli smartworker in cerca di spazi: la startup dell’ufficio diffuso consente di prenotare postazioni di lavoro in bar e caffetterie sanificati C’è un app che trasforma i bar in spazi di lavoro sanificati, si chiama Nibol e a Milano è già attiva con 18 locali. In queste ore è iniziata la… L'articolo Nibol è la nuova app per gli smartworker Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Nibol nuova Nibol è la nuova app per gli smartworker Corriere Nazionale Spazi, uffici 3D e consegne: nuovo mercato per le start up

Effetto bolla per le start up che offrono soluzioni innovative rivolte agli smart worker. Sono tante le idee che conquistano aziende e lavoratori, alcune pensate pre lockdown, ma decollate solo quando ...

Effetto bolla per le start up che offrono soluzioni innovative rivolte agli smart worker. Sono tante le idee che conquistano aziende e lavoratori, alcune pensate pre lockdown, ma decollate solo quando ...