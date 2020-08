Neymar ripercorre gli anni al Psg e sogna: “Alti e bassi, ma ora vogliamo vincere la Champions League” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Neymar è sempre tra i giocatori d'Europa ad essere tra i più discussi. Spettacolare in campo, spesso altrettanto anche fuori. L'attaccante del Paris Saint-Germain si è raccontato ai canali ufficiali del club riguardo i suoi primi tre anni nella capitale francese. Tra alti, bassi e qualche rumors di mercato di troppo, O'Ney non si è nascosto ammettendo di avere bene in mente l'obiettivo stagionale: vincere la Champions League.Neymar: "Tre anni ricchi. Ora vogliamo la Champions League"caption id="attachment 999693" align="alignnone" width="655" Neymar (getty images)/caption"Questi tre anni sono stati ricchi di esperienza", ha esordito Neymar. "Ci sono stati ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neymar ripercorre gli anni al Psg e sogna: 'Alti e bassi, ma ora vogliamo vincere la Champions League' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar ripercorre Talles Magno: l'obiettivo del Liverpool che ricorda Neymar Goal.com