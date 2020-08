Mulan su Disney+: il prezzo del noleggio vale per tutta la durata dell'iscrizione (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Disney chiarisce che il prezzo del noleggio di Mulan su Disney+ sarà valido per tutta la durata dell'iscrizione al servizio streaming. La Disney ha voluto rassicurare i fans chiarendo che il prezzo di 29,99 dollari per il noleggio di Mulan su Disney+, sarà una spesa una tantum valida per tutta la durata dell'iscrizione al servizio di streaming. Dato il prezzo che aveva lasciato perplessi gli abbonati, il rappresentante dell'azienda è stato chiamato a specificare che chi acquisterà il titolo avrà accesso continuo al film finchè resterà ... Leggi su movieplayer

