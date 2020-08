Messina: Gdf sequestra mezzo kg di cocaina, arrestato il corriere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos)- (Ter/Adnkronos)I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città di Messina, e arrestato un corriere deputato al trasporto del narcotico. L’attività operativa, frutto dell’intensificazione dei controlli per il periodo estivo sui mezzi in transito nella città dello Stretto, ha consentito di trarre in arresto M.C. di 20 anni, calabrese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) già gravato da precedenti di polizia, nonostante la giovane età. Il corriere, ora tratto ... Leggi su meteoweb.eu

Infomessina : Giovane corriere calabrese fermato a Messina con mezzo chilo di Cocaina - Tele90canale288 : Mezzo chilo di cocaina nascosto nel motore, arrestato dalla GdF appena sbarcato a Messina - TV7Benevento : Messina: Gdf sequestra mezzo kg di cocaina, arrestato il corriere... - AndreD81 : RT @CislMessina: Lavoratori stagionali in provincia di Messina, la @FisascatMessina ha chiesto all’Ispettorato del Lavoro e alle Forze dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Gdf Messina: Gdf sequestra mezzo kg di cocaina, arrestato il corriere Affaritaliani.it Messina: Gdf sequestra mezzo kg di cocaina, arrestato il corriere

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città di Messina, e arrestato un corriere deputato al ...

Guerra tra toghe – Copyright MMD

Domi militiaeque magistratus se gerere aeque opus est. In sintesi, gli antichi romani non avevano capito nulla di ciò che è diventata soltanto una parola vacua, all’occorrenza usata come randello per ...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città di Messina, e arrestato un corriere deputato al ...Domi militiaeque magistratus se gerere aeque opus est. In sintesi, gli antichi romani non avevano capito nulla di ciò che è diventata soltanto una parola vacua, all’occorrenza usata come randello per ...