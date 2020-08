Marco Bocci, l’herpes al cervello sconfitto e la riflessione: “Importante vivere giorno per giorno” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marco Bocci è impegnato nel monologo ‘Lo Zingaro – Non esiste curva dove non si possa sorpassare’ che narra la vicenda di un pilota per passione, lo Zingaro – per l’appunto, e una compianta leggenda dell’automobilismo, Ayrton Senna. Anche Bocci – come lo Zingaro e Senna – ha sempre avuto la passione per le corse. E si può dire che in qualche forma le corse gli abbiano salvato la vita, se è vero che un incidente avvenuto nel maggio 2018 gli ha fatto scoprire una malattia. Al Corriere della Sera, Bocci ha raccontato: “Proprio quell’incidente ha reso palese, ha fatto emergere la mia malattia, ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi – herpes al cervello – che altrimenti avrebbe avuto un ... Leggi su nonsolo.tv

imironicc : Ma in che senso Marco Bocci ha compito 42 anni scusate - vogliotrichechi : RT @QuacksHolland2: SAMUELE de san giovanni frequenta san basilio solo pe stefano insieme diventano peggio de marco bocci in squadra antima… - SkyTG24 : Laura Chiatti, la dolce dedica a Marco Bocci - OVBRIENs91 : RT @QuacksHolland2: SAMUELE de san giovanni frequenta san basilio solo pe stefano insieme diventano peggio de marco bocci in squadra antima… - finoallafollia : RT @QuacksHolland2: SAMUELE de san giovanni frequenta san basilio solo pe stefano insieme diventano peggio de marco bocci in squadra antima… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci Marco Bocci: 10 cose che non sai sull'attore Cinefilos.it In città, al lago e sul mare fine settimana per tutti i gusti

LIVORNO. Un fine settimana tra i più “caldi” dell’estate, perché le temperature sono in salita e perché siamo nel cuore di agosto. Certo, le regole anti-covid hanno ridotto parecchio il ventaglio di e ...

Il tredicenne Andrea Arru nella fiction Mediaset con Serena Autieri

Bravo, bello e ormai lanciato nel mondo del cinema. Tanto che Andrea Arru, tredicenne di Ploaghe, sarà Raoul Bova da ragazzo. Nel senso che interpreterà in una fiction Mediaset il ruolo di Guido, affi ...

LIVORNO. Un fine settimana tra i più “caldi” dell’estate, perché le temperature sono in salita e perché siamo nel cuore di agosto. Certo, le regole anti-covid hanno ridotto parecchio il ventaglio di e ...Bravo, bello e ormai lanciato nel mondo del cinema. Tanto che Andrea Arru, tredicenne di Ploaghe, sarà Raoul Bova da ragazzo. Nel senso che interpreterà in una fiction Mediaset il ruolo di Guido, affi ...