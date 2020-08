Mandibules, una Mosca Gigante a Venezia 77 Fuori Concorso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mandibules, (una Mosca Gigante) a Venezia 77 Fuori Concorso Dopo i due film che si dono aggiunti all’ultimo momento The Human Voice, di Pedro Almodovar con Tilda Swinton, e One Night in Miami con il debutto alla regia di Regina King, One Night in Miami, di Regina King a Venezia 77 The Human Voice di Pedro Almodovar, Fuori Concorso a Venezia 77 presentiamo ora Mandibules di Quentin Dupieux. Mandibules è un film commedia franco-belga in arrivo, scritto e diretto da Quentin Dupieux. Il regista francese ricordato per alcuni film dalle premesse piuttosto folli, come Rubber, film del 2010 in cui uno pneumatico inizia a uccidere le persone grazie ai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

