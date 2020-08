Maltempo in Sicilia, enorme tornado a Cefalù: panico e danni su spiaggia e Lungomare, tutte le immagini [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Grande paura sulla spiaggia e sul Lungomare del centro di Cefalù, importante località turistica di 15.000 residenti sulla costa tirrenica della Sicilia, in Provincia di Palermo ma esattamente nel cuore dell’isola, esattamente a metà tra Trapani e Messina. Intorno alle 19:00 di questa sera, un enorme tornado proveniente dal mare ha investito la spiaggia scatenando il panico generale. Gravi i danni alle automobili e agli alberi del Lungomare, letteralmente sradicati e trasportati in alto per svariate decine di metri. Danneggiati anche gli arredi di uno stabilimento balneare. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma le immagini dei VIDEO sono davvero impressionanti. Oggi a ... Leggi su meteoweb.eu

Uno spettacolo naturale che ha catturato i bagnanti di Cefalù in Sicilia. Timore e meraviglia, quando poco dopo le 19 una tromba d'aria ha iniziato il suo vortice nel mare di fronte alla famosa spiagg ...

