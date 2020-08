Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Sergio Zavoli, 'padre' di programmi storici in tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) E morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. padre di programmi storici come La notte della Repubblica, stato radiocronista, condirettore del telegiornale,... Leggi su gazzettadelsud

Lutto nel mondo dell'alpinismo: è morto il Ragno Giovanni "Stizza" Carcianiga

Un'esplosione scuote Beirut

Una grossa esplosione ha scosso Beirut. Lo scoppio è avvenuto nella zona del porto della capitale libanese e secondo il ministro della sanità Hassan Hamad finora si contano almeno 70 morti e oltre 3'7 ...

