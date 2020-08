Le mani avanti dell’Uefa: “Champions ed Europa League a rischio se non rispettate i protocolli” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Uefa – la stessa Uefa che fa regolarmente disputare Barcellona-Napoli nel focolaio della Catalogna, ma poi per precauzione non invia il proprio fotografo al Camp Nou – avverte ufficialmente che lo svolgimento delle partite di Champions ed Europa League, e delle successive gare internazionali, sarà a rischio se i protocolli non saranno rispettati. Un modo burocratico per mettere le mani avanti, per affermare “poi non dite che non ve l’avevamo detto”. I protocolli a cui si riferisce l’Uefa sono quelli distribuiti a tutte le 28 squadre ancora in corsa per le due competizioni, che si chiuderanno in Portogallo e Germania. “L’Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle best practice igieniche, sia negli ambienti ... Leggi su ilnapolista

