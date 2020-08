Inter-Getafe, programma e telecronisti Sky Sport ottavi Europa League 2019/2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Si scende in campo in terra tedesca per questo scontro in gara secca tra i nerazzurri e gli spagnoli: entrambe vogliono il pass per i quarti, solo una li otterrà. In casa Interista una vittoria potrebbe anche spazzare alcuni malumori legati al tecnico Conte. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 5 agosto. Inter-Getafe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi. Leggi su sportface

