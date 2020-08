Figc, Gravina: "Preoccupati per la partenza del campionato, protocolli insostenibili. Sul pubblico..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) Al termine del Consiglio Federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina parla dei temi discussi durante la riunione di oggi con le varie componenti del calcio italiano: "Il calcio è molto preoccupato della situazione genera ... Leggi su tuttonapoli

capuanogio : La #Figc preoccupata per le date della prossima stagione, oltre che per l'applicabilità del protocollo. In caso di… - tuttonapoli : Figc, Gravina: 'Preoccupati per la partenza del campionato, protocolli insostenibili. Sul pubblico...' - Calcioa5Live : FIGC, Consiglio Federale: tutte le decisioni assunte da Gravina - Calcio_Casteddu : Le parole del presidente della #Figc sulla prossima stagione - sportli26181512 : Elezioni Figc, Gravina: “Ho mantenuto fede al rispetto della data statutaria”: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - 'In linea co… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc Gravina Il presidente Figc Gravina Il Messaggero Calcio, Gravina: "Preoccupato per ripartenza"

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio Figc. "Su questo siamo molto impegnati e attenti -aggiunge - senza interventi condivisi, sempre rispettando la tutela della ...

Gravina “Rifletterò su serie A dal 19/9, ma protocolli da cambiare”

ROMA (ITALPRESS) – “La proposta della Serie A per la ripartenza è per il 19 settembre. Ho preso la delega per fare una riflessione generale su come è articolato il calendario”. Questa la posizione pre ...

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio Figc. "Su questo siamo molto impegnati e attenti -aggiunge - senza interventi condivisi, sempre rispettando la tutela della ...ROMA (ITALPRESS) – “La proposta della Serie A per la ripartenza è per il 19 settembre. Ho preso la delega per fare una riflessione generale su come è articolato il calendario”. Questa la posizione pre ...