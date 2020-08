Coronavirus, i numeri del 5 agosto: contagi in aumento, troppi focolai (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia. Ieri un lieve aumento dei casi di contagio, oggi nuovi focolai. Nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia dopo i dati in risalita di ieri. Osservati speciali restano i focolai, l’ultimo in ordine di tempo quello in un’azienda agricola nel Mantovano,dove si sono registrati 97 positivi. Dall’Oms arriva il grazie al ministro della Salute, Roberto Speranza, per il “suo forte sostegno”. “La tua leadership e umiltà sono fonte di ispirazione per altri Paesi che stanno imparando e agiscono in base all’esperienza dell’Italia”, scrive su Twitter il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il ... Leggi su chenews

