Controlli sulle barche: tornano i 'Bollini blu' per i diportisti virtuosi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anche quest'anno arrivano i 'Bollini Blu' per i dipartisti virtuosi. Come fanno sapere dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, con la stagione estiva torna l'iniziativa promossa dal Ministero delle ... Leggi su latinatoday

valentinadigrav : RT @ilgiornale: Non bastavano i controlli sulle abitazioni in affitto, o il tetto al contante. Anche una banale auto in leasing può determi… - LaStampa : Il gettito derivante dai controlli è crollato a -17%. Anche i giochi nei primi sei mesi dell’anno (causa lockdown)… - uffailnick1 : @Adnkronos adoro dovrebbe essere così anche in ogni posto di lavoro. controlli, tanti, e che l'imprenditore che ri… - 1970Germano : RT @m_signifredi: #3agosto da leggere su @espressonline l'inchiesta sulle #RSA in Piemonte, dove - scrive @maxcoccia - il #COVID19 ha dato… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Non bastavano i controlli sulle abitazioni in affitto, o il tetto al contante. Anche una banale auto in leasing può determi… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli sulle Controlli sulle barche, torna l'iniziativa "Bollino blu" h24 notizie Abusi edilizi lungo il torrente Orme: denunciate tredici persone

I carabinieri forestali di Empoli hanno eseguito, a partire dal giugno 2018, una serie di controlli per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico a Casenuove EMPOLI. Militari della ...

Perde il controllo e si schianta contro il muro, paura per due anziani sull'A16

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 19, è intervenuta sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano al Km. 78,70 ...

I carabinieri forestali di Empoli hanno eseguito, a partire dal giugno 2018, una serie di controlli per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico a Casenuove EMPOLI. Militari della ...La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 19, è intervenuta sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano al Km. 78,70 ...