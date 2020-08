Bozza Dl agosto, proroga mutui PMI al 31 gennaio 2021 (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – proroga dei mutui per le PMI, così come lo stop ai licenziamenti ma solo per le imprese che utilizzano gli ammortizzatori Covid, investimenti di oltre 1 miliardo per la ripartenza della scuola e nuovi stanziamenti per incentivi auto. Sono alcuni degli articoli previsti nella Bozza del decreto di agosto, anticipata da Ansa, su cui è al lavoro la maggioranza e che il governo potrebbe varare entro la settimana. Sul tavolo rimangono ancora dei nodi politici da sciogliere, tanto che il preconsiglio è stato sconvocato, ma dall’esecutivo assicurano che si sta lavorando per limare tutti i dettagli. Tra le misure anticipate c’è la proroga della moratoria sui mutui delle micro, piccole e medie imprese colpite dall’emergenza ... Leggi su quifinanza

La scadenza è adesso prevista per il 17 agosto. La proroga dovrebbe andare di pari passo con quella della cassa integrazione. Vediamo cosa stabilisce per ora la bozza del decreto: Fino al termine del ...

Dl agosto: verso lo slittamento della riscossione delle cartelle, stop alla seconda rata Imu

Stop alla seconda rata dell’Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). Lo prevede la bozza del decreto agosto che estende ...

