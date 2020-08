Barcellona-Napoli, Braida: “Partenopei avvantaggiati dal Camp Nou vuoto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Barcellona-Napoli? Giocare senza pubblico è un calcio quasi finto. Le emozioni, la forza che ti dà il pubblico, mancano al Barcellona. I 90mila del Camp Nou sono l’uomo in più, il Napoli è avvantaggiato da questa situazione“. Così Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, in merito alla prossima sfida di Champions che vedrà il Napoli affrontare i blaugrana in un Camp Nou deserto a causa dell’emergenza sanitaria. “Certamente il Barça è il Barça, ma manca il pathos. Bisogna prepararsi bene tatticamente, stare corti, credo che Rino stia preparando tutto questo – ha spiegato Braida ai microfoni di ‘Radio ... Leggi su sportface

