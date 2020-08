Avowed e non solo per Obsidian Entertainment. Il director di Fallout: New Vegas ha un nuovo progetto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Josh Sawyer, director di Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity e Pillars of Eternity II: Deadfire, ha confermato di essere impegnato nel suo "progetto" presso Obsidian Entertainment.Il veterano game designer ha affermato su Twitter che attualmente sta dirigendo i lavori su un nuovo progetto che non è Avowed, il nuovo gioco annunciato all'Xbox Games Showcase.Sawyer, che ha anche lavorato a Pillars of Eternity e Pillars of Eternity II: Deadfire, potrebbe essere la lavoro su un RPG storico. In passato, lo sviluppatore ha espresso interesse per la realizzazione di un gioco di ruolo storico e forse questa potrebbe essere l'occasione giusta.Leggi altro... Leggi su eurogamer

