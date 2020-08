Acilia, ennesimo incendio nella notte: fuoco baracche e sterpaglie (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora fiamme nella notte ad Acilia: intorno all’una un violento incendio è scoppiato in via Domenico Morelli, all’incrocio con via Telemaco Signorini, partendo da alcune sterpaglie. A causa del vento le fiamme si sono rapidamente alimentate e hanno coinvolto alcune baracche che si trovano all’interno dell’area verde, distruggendole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno lavorato con una squadra e due autobotti fino alle ore 2:30 del mattino per domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. LEGGI ANCHE: Tor di Valle, incendio in un deposito di ceramiche e nelle baracche dei senzatetto: circolazione bloccata sull’Ostiense e sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

