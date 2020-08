Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 15:10 (Di martedì 4 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno spaziali info cronaca in apertura Roberta Santaniello dirigente dell’ufficio di gabinetto della giunta regionale della Campania è indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali covid in Campania Napoli Caserta e Salerno durante l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus alla dirigente che è stato sequestrato il telefono cellulare il computer viene contestato il reato di turbativa d’asta dell’inchiesta sono coinvolte altre tre persone Fedelissimi di De Luca parliamo di scuola via libera in conferenza unificata alle linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia la faccia 06 anni si tratta di un altro tassello ... Leggi su romadailynews

