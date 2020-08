Si accascia a terra e muore a 16 anni dopo la pizza a casa di amici: tragedia nel Padovano (Di martedì 4 agosto 2020) Padova: Filippo Pedron, 16 anni, muore dopo una pizza con gli amici Filippo Pedron, 16 anni, è morto stramazzato a terra dopo aver mangiato una pizza a casa di amici. La tragedia è avvenuta intorno alle 22 di domenica 2 agosto 2020 a Cavino, frazione di San Gio­rgio delle Pertiche, nel Padovano. Il ragazzino era in compagnia di cinque suoi coetanei. Filippo Pedron si era alzato dalla tavola per andare a prendere un po’ di aria in giardino quando è caduto a terra stramazzando al suolo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Il 16enne era uno studente dell’istituto professionale di Cittadella. Piangono la ... Leggi su tpi

