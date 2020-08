Serie B: date e orari dei Playoff (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco il programma dei Playoff di Serie B: Chievo- Empoli, martedì 4 agosto ore 21:00 Cittadella-Frosinone, mercoledì 5 agosto ore 21:00 Chievo/Empoli-Spezia, andata sabato 8 agosto ore 21:00 e ritorno 11 agosto ore 21:00 Cittadella/Frosinone-Pordenone, andata domenica 9 agosto ore 21:00 e ritorno mercoledì 12 agosto ore 21:00 La finale d’andata si disputerà domenica 16 agosto alle ore 21:0 e il ritorno allo stesso orario giovedì 20 agosto. Foto: Twitter ufficiale Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

