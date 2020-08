Salvini accusa Repubblica di avere «la stessa attendibilità di Topolino» (Di martedì 4 agosto 2020) Nella giornata di ieri Repubblica ha titolato in prima pagina: «Salvini allontana la Lega dal Nord». Il pezzo tratta del fatto che nella giornata di oggi nasce il partito nazionale e scompare il Carroccio in seguito alla scelta di un terzo dei vecchi militanti di rinunciare alla tessera. Proprio in merito a questo articolo e a quanto afferma Repubblica il leader del Carroccio è stato intervistato da Storace sul Tempo screditando non solo Repubblica ma anche Il Corriere della Sera. Salvini allontana la Lega dal #Nord e davanti al #PD c’è l’occasione della vita: farsi rappresentanza della parte più moderna ed europea del Paese. Ci vogliano provare? Si comincia col mettere il lavoro, la produttività e la crescita in cima alla nostra agenda. ... Leggi su giornalettismo

