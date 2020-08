PlayStation Academy si evolve e diventa Masterclass: tanti nuovi titoli, quiz e magnifici premi (Di martedì 4 agosto 2020) Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare PlayStation Academy Masterclass: la naturale evoluzione della precedente edizione, che consentirà a tutti gli appassionati di continuare a testare la propria cultura videoludica sulle grandi esclusive presenti nel catalogo PlayStation™. Dopo il grande successo riscosso della prima edizione, la quale ha visto la partecipazione di oltre 42.000 utenti e il completamente di ben 113.000 esami, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di ampliare il percorso formativo, aggiungendo nuovi titoli con cui mettersi alla prova, più modalità di gioco e premi speciali per tutti i gusti. Per partecipare bisognerà registrarsi, dal 3 agosto al 5 novembre 2020, sul sito di ... Leggi su gamerbrain

GameXperienceIT : #Playstation Academy si evolve e diventa Masterclass! - luc798 : RT @PlayStationIT: PlayStation Academy si evolve e diventa Masterclass! Scopri di più! #PlayAcademyMasterclass - VIGAMUSAcademy : Gaetano Ruvolo, Professional Certified Coach di ICF ed ex Direttore Generale di PlayStation Italia, entra a far par… - RH_Negativ : RT @PlayStationIT: PlayStation Academy si evolve e diventa Masterclass! Scopri di più! #PlayAcademyMasterclass - PlayStationIT : PlayStation Academy si evolve e diventa Masterclass! Scopri di più! #PlayAcademyMasterclass -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Academy

Everyeye Videogiochi

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu uscirà per Switch tramite Nintendo eShop il 13 agosto in Giappone e PlayStation 4 in un secondo momento.