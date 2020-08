Pierluigi Diaco parla della sua malattia, il racconto in diretta: commozione a Io e Te (Di martedì 4 agosto 2020) Pierluigi Diaco ha deciso di parlare della sua malattia, il racconto in diretta a Vieni da me ha emozionato i telespettatori. Fonte: Instagram @akiocarotelevipPierluigi Diaco ha voluto parlare di un problema che lo ha afflitto, il noto conduttore di Io e Te si è trovato al centro di una grande bufera mediatica a causa di alcuni comportamenti avuti nel corso della sua trasmissione. Un video dal passato non ha aiutato a ripulire l’immagine del conduttore. In molti lo hanno criticato al punto che Diaco ha deciso di lasciare i social e cancellare i suoi profili. Pierluigi Diaco ha parlato ... Leggi su chenews

zazoomblog : “Un male…”. Pierluigi Diaco lo confessa in diretta per la prima volta. E in studio cala la commozione - #male…”.… - polpettaxamica : Pierluigi Diaco ha eliminato anche il suo account twitter, io vorrei spedirgli una lettera. Qualcuno conosce il suo indirizzo? - zazoomblog : “Un male…”. Pierluigi Diaco lo confessa in diretta per la prima volta. E in studio cala la commozione - #male…”.… - zazoomblog : Pierluigi Diaco confessa a Io e Te: Ho sofferto di un male interiore sono andato dal neurologo.... Commozione in st… - zazoomblog : Pierluigi Diaco confessa a Io e Te: Ho sofferto di un male interiore sono andato dal neurologo.... Commozione in st… -