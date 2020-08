Pierluigi Diaco e il ”male interiore”: confessione in tv (Di martedì 4 agosto 2020) Il conduttore Pierluigi Diaco del noto programma di Rai 1, Io e Te, fa una commovente confessione sul suo ”male interiore”: appello in diretta Puntata ricca di emoziono quella di ‘Io e Te‘ su Rai 1 questo pomeriggio. Dopo gli ospiti principali della diretta, Gigi e Ross, che hanno portato una ventata di allegria e spensieratezza raccontandosi a Pierluigi Diaco, si passa al solito appuntamento con i consigli di Katia Ricciarelli. Durante la rubrica della cantante, il conduttore ha deciso di uscire allo scoperto facendo una confessione inaspettata davanti alle telecamere del programma. Il presentatore ha rivelato il suo ”male interiore” che lo ha portato a chiedere l’aiuto di un neurologo, facendo anche un appello per sensibilizzare i ... Leggi su bloglive

