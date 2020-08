Pesaro, immigrato marocchino si masturba sulla spiaggia davanti ai bambini. La furia dei bagnanti (Di martedì 4 agosto 2020) Rabbia e urla sulla spiaggia di Pesaro, con la gente inferocita. È accaduto l’inverosimile. Il litorale sottostante il Monte San Bartolo pullula di spiagge e di famiglie. Un uomo di 50 anni di origini marocchine si è masturbato alla luce del sole davanti ai bambini presenti. “Presto, intervenite, qui c’è un uomo che si masturba davanti a tutti e ci sono dei bambini”, hanno dato l’allarme i bagnanti. immigrato si masturba, l’ira dei bagnanti C’è stato un fuggi fuggi generale, molti bagnanti se ne sono andati e una tranquilla giornata in spiaggia è ... Leggi su secoloditalia

OttavioPetronio : #LiberoQuotidiano immigrato si masturba in spiaggia a #Pesaro l'intellighenzia di sinistra (quale altra sennò) colp… - QuestoTizio : RT @laltrodiego: Pesaro, immigrato si masturba tra i bambini: fermato dalla polizia. Non riesco a commentare. - AmbaAradam : RT @laltrodiego: Pesaro, immigrato si masturba tra i bambini: fermato dalla polizia. Non riesco a commentare. - riccard08120060 : Rischia una multa di 30mila euro e 4 anni di reclusione MA CHI VOLETE PRENDERE PER IL CULO LURIDI BASTARDI MALEDETT… - SoniaLaVera : RT @laltrodiego: Pesaro, immigrato si masturba tra i bambini: fermato dalla polizia. Non riesco a commentare. -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro immigrato Covid, Doglioni (Lega): immigrati clandestini senza alcun controllo Vivere Pesaro Pesaro, immigrato si masturba tra i bambini: fermato dalla polizia, rischia 4 anni

Ecco le conseguenze dell'accoglienza indiscriminata. Il caso, terrificante, arriva da Pesaro, dove in spiaggia, sotto l'arenile di San Bartolo, un uomo di 50 anni marocchino è stato sorpreso a ...

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema: edizione 56, il programma

La 56° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si svolgerà a Pesaro dal 22 al 29 agosto 2020, con un formato ripensato a causa della crisi epidemiologica che ha annichilito numerosi festival a livello ...

Ecco le conseguenze dell'accoglienza indiscriminata. Il caso, terrificante, arriva da Pesaro, dove in spiaggia, sotto l'arenile di San Bartolo, un uomo di 50 anni marocchino è stato sorpreso a ...La 56° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si svolgerà a Pesaro dal 22 al 29 agosto 2020, con un formato ripensato a causa della crisi epidemiologica che ha annichilito numerosi festival a livello ...