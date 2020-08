Monza-Juventus Under 19 in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 4 agosto 2020) Domani mercoledì 5 agosto, alle ore 17:30 andrà in scena l’amichevole Monza-Juventus Under 19. Da un lato la società di Berlusconi e Galliani e allenata da Brocchi, recentemente promossa in Serie B e piena di ambizione. Dall’altro i giovani bianconeri, che dopo lo stop a causa del Covid-19 a breve saranno impegnati nella Youth League. La sfida si disputerà a Monzello e verrà trasmessa in diretta da Sportitalia. L’incontro sarà dunque visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre oppure in HD sul canale 560 o ancora sull’app Sportitalia. Sarà Gabriele Schiavi a raccontare in telecronaca l’incontro, preceduto da uno studio che inizierà alle 17. Leggi su sportface

