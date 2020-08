Mezzo pesante urta e abbatte un portale sul nodo di Palmanova. Traffico bloccato (Di martedì 4 agosto 2020) Martedì e giovedì stanno tornando a essere le giornate a maggior intensità di Traffico sulla rete autostradale. E oggi, martedì 4 agosto, non si è smentito. Forti i flussi di mezzi pesanti ma senza rallentamenti grazie alla crescente percorribilità di nuovi tratti a tre corsie. Un incidente, però, ha compromesso e congestionato la viabilità verso le 8 del mattino. Nulla di grave per le persone ma code e Traffico bloccato le conseguenze. La dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto soltanto un Mezzo pesante non è chiara: un veicolo, in modo autonomo, è uscito di strada all’altezza del nodo di Palmanova sullo svincolo di uscita dal casello e ha abbattuto un portale ... Leggi su udine20

