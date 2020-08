Infrastrutture irrigue, approvato il bando: budget di 86 mln (l’80% al Sud) (Di martedì 4 agosto 2020) approvato il bando di selezione delle proposte progettuali (a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) di “interventi, con rilevanza nazionale, nei campi delle Infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. La dotazione finanziaria e’ di circa 86 milioni di euro, di cui l’80% (83 milioni di euro) in quota Sud e il 20% (2,5 milioni di euro) in quota Centronord. “È una straordinaria opportunita’ di crescita, soprattutto per il Meridione che, troppe volte, non ha saputo compiutamente cogliere analoghe occasioni- sottolinea Massimo Gargano, direttore Generale di Anbi- Per questo ci appelliamo alle autorita’ di ogni Regione, affinche’ mettano i Consorzi di ... Leggi su ildenaro

ANBIRegioneER : Selezione delle proposte progettuali di “interventi, con rilevanza nazionale, nei campi delle infrastrutture irrigu… - FASIbiz : Agricoltura: 12 milioni per progettazione strategica infrastrutture irrigue -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture irrigue Infrastrutture irrigue, approvato il bando: budget di 86 mln (l'80% al Sud) Il Denaro Infrastrutture irrigue, approvato il bando: budget di 86 mln (l’80% al Sud)

Approvato il bando di selezione delle proposte progettuali (a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) di "interventi, con rilevanza nazionale, nei campi delle ...

Il ministro Bellanova a Guardia Sanframondi: ‘Italia riparta da vino e agroalimentare’

“La filiera della vita è stata capace di fare squadra e di reggere il paese durante il lockdown, garantendo la normalità nelle abitudini alimentari degli italiani. Il Covid ha messo in luce l’importan ...

Approvato il bando di selezione delle proposte progettuali (a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) di "interventi, con rilevanza nazionale, nei campi delle ...“La filiera della vita è stata capace di fare squadra e di reggere il paese durante il lockdown, garantendo la normalità nelle abitudini alimentari degli italiani. Il Covid ha messo in luce l’importan ...