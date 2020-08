Il retroscena: Marino-Spal, all’Empoli piace Dionisi. Colantuono-Salernitana, la verità (Di martedì 4 agosto 2020) La Spal ripartirà da Pasquale Marino, mentre l’Empoli ha individuato in Dionisi un possibile sostituto, profilo che piace molto dopo l’ottimo lavoro a Venezia. Dionisi è stato accostato al Brescia dove resiste Lopez. Panchina Salernitana: Colantuono ha dato la disponibilità per l’eventuale ritorno, vedremo gli sviluppi. Foto: sito Frosinone L'articolo Il retroscena: Marino-Spal, all’Empoli piace Dionisi. Colantuono-Salernitana, la verità proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

