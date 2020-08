Il capo della protezione civile di Grado sulla rivolta dei migranti: "Servono forni crematori" (Di martedì 4 agosto 2020) “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità. Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più”. Il post choc è apparso sulla pagina Facebook di Giuliano Felluga, responsabile della protezione civile di Grado. Nell’ex caserma Cavarzerani di Udine è scoppiata una dura rivolta, innescata da circa 500 migranti, contro la quarantena imposta dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini (Lega Nord). Felluga ha avanzato sul social la sua “proposta” per sedare i disordini, scatenando una pioggia di critiche. “A Grado ci sono persone che metterebbero la ... Leggi su huffingtonpost

chedisagio : Giusto che Mattarella fosse all'inaugurazione del Ponte di Genova, è il Capo dello Stato Giusto ci fosse Conte, è i… - NicolaPorro : Il regime #socialpopulista elimina gli avversari per via #giudiziaria.Ma il destino di un capo dell’opposizione è q… - poliziadistato : #28luglio 1985 il Commissario Beppe Montana, 34 anni, fu ucciso a colpi di pistola a Porticello. Era il Capo della… - giufmic : RT @chedisagio: Giusto che Mattarella fosse all'inaugurazione del Ponte di Genova, è il Capo dello Stato Giusto ci fosse Conte, è il premie… - _elisamarkaj_ : RT @SimonettiEmma: La stampa turca che leggo io ... e lei pure ???????????? #ÖzgeGürel capo ship della sua stessa ship ?????? 'Una coppia che vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : capo della

Rai News

1.718 identificati, 9 persone denunciate in stato di libertà, 214 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 75 treni scortati, 15 pattuglie automontate. Questo il bilancio dell'attività del Com ...“Giovanni Battiloro aspetta sia fatta giustizia per il suo omicidio. Il primo pensiero in questa giornata è per chi non c’è più, per le famiglie che aspettano giustizia, tutta l’Italia la pretende, pe ...