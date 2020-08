I sondaggi in calo sono un’arma contro il negazionismo di Salvini (Di martedì 4 agosto 2020) Pare che Matteo Salvini abbia di nuovo cambiato idea sulla mascherina. Sembra ieri che abbracciava un ragazzino sul palco dicendogli che poteva togliersela, o che scattava selfie a volto scoperto con decine di persone accalcate, o che, ancora, strabuzzava gli occhi quando Giovanni Floris lo redarguiva in prima serata per il suo mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale. E in effetti era più o meno ieri. Poi però deve essere successo qualcosa e il leader della Lega, intervistato da Sky Tg24, ha detto che la mascherina va usata, lanciando anche un appello ai giovani: “usate la testa, mantenete la distanza, rispettate quello che dice la scienza”. Un’inversione a U di questo tipo, improvvisa e senza alcun preavviso, in realtà l’avevamo già vista oltreoceano. Donald Trump qualche settimana fa si è ... Leggi su wired

