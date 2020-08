I forni crematori per gli immigrati, la protezione civile: “unanime condanna per le parole di Giuliano Felluga” (Di martedì 4 agosto 2020) “Il Dipartimento Nazionale della protezione civile, la protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Grado stigmatizzano le parole diffuse sui social dal coordinatore dei volontari comunali, Giuliano Felluga”, si legge in un comunicato stampa della protezione civile “La protezione civile è una funzione a cui concorrono tutte le amministrazioni, dal piccolo Comune fino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tutte si riconoscono nella missione di tutelare la vita. Le parole usate in quei post sono quanto di più lontano possa esistere dallo spirito dei nostri volontari e da quello dell’intero Servizio Nazionale. ... Leggi su meteoweb.eu

