Ecco le linee guida per il ritorno a scuola da 0 a 6 anni (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato oggi sul suo sito il documento completo con il decreto di adozione delle linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6. Le linee guide sono state approvate il 31 luglio scorso dalla Conferenza Unificata. Il testo, come spiegato dal ministero dell'Istruzione nei giorni scorsi, fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Gruppi stabili e identificabili Particolare attenzione viene data al ... Leggi su agi

RedattoreSocial : Niente prova febbre e gruppi stabili: ecco come torna a #scuola la fascia 0-6. Approvate le linee guida per la ripr… - infoitinterno : Linee guida 0-6 anni, ecco il testo del documento per il rientro in presenza a settembre - muoversintoscan : ?????? Indennizzi abbonamenti non goduti tpl: ecco le linee guida della @regionetoscana ? Saranno le aziende a sceg… - EugenioMerrino : RIAPRE LA SCUOLA! Ecco le linee guida appena approvate. #scuola #ripartenza #riapertura #riaperturascuola #covid… - askanews_ita : Ecco le linee guida per la scuola 0-6 anni: per i bimbi no mascherine né rilevazione della temperatura #COVID19… -