Distanziamento sui treni, tutte le novità sugli spostamenti Regione per Regione (Di martedì 4 agosto 2020) Ha avuto vita breve l’ordinanza che permetteva di viaggiare a capienza massima sui treni ad alta velocità e sugli intercity. Dopo soprattutto le perplessità e le critiche avanzate dal Comitato tecnico-scientifico, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha reintrodotto il Distanziamento a bordo dei treni. Distanziamento sui treni, è scontro con le Regioni Con l’obbligo reintegrato di viaggiare sui treni a capienza ridotta è scoppiata la polemica fra il Governo e le Regioni. Da una parte i Ministeri di Salute e Trasporti, dall’altra l’asse Friuli Venezia Giulia-Liguria-Lombardia-Piemonte. Le quattro Regioni, tutte a guida centro-destra, si sono opposte al vincolo del 50% dei posti ... Leggi su notizieora

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - TgrPiemonte : Torna l'obbligo di distanziamento anche sui treni regionali. Lo ha deciso il Ministero della Salute in chiave anti-… - giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - alberto_olivari : RT @robersperanza: È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisce che… - NotizieOra : Distanziamento sui treni, tutte le novità sugli spostamenti Regione per Regione -