De Zerbi-Barcellona? Ci risiamo: le quote dei bookmakers (Di martedì 4 agosto 2020) Ormai, praticamente, si ripropone quasi ogni anno. Come fosse una tradizione. Cosa? De Zerbi al Barcellona. Il giovane allenatore del Sassuolo è stato spesso accostato ai blaugrana negli ultimi anni. Il modulo (4-3-3), la freschezza di idee, la mentalità, l’atteggiamento offensivo fanno tutt’ora del tecnico neroverde uno dei più emergenti del panorama italiano. Ed anche per questo alcune società anche fuori dal nostro paese lo attenzionano in maniera particolare. Nel caso dei catalani, poi, ad avallare la suggestione c’è anche la lezione online che De Zerbi ha svolto nel mese di maggio allo staff delle giovanili del Barça. Una lezione che, a questo punto, potrebbe anche essere piaciuta. A tal proposito, anche i bookmakers si sono interessati alla ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #DeZerbi fa scuola in Spagna: il suo nome accostato al... #Barcellona. Il tecnico del #Sassuolo quotato per la panc… - sportli26181512 : Sassuolo, suggestione dei bookies: De Zerbi prossimo allenatore del Barcellona: Una stagione da ricordare quella di… - emamarro : RT @Sport_Mediaset: #DeZerbi fa scuola in Spagna: il suo nome accostato al... #Barcellona. Il tecnico del #Sassuolo quotato per la panchina… - Angelredblack1 : RT @Sport_Mediaset: #DeZerbi fa scuola in Spagna: il suo nome accostato al... #Barcellona. Il tecnico del #Sassuolo quotato per la panchina… - MilanCapiscer : Il Prescelto De Zerbi accostato alla panchina del Barcellona. Strano, gli anticapiscer rosiconi mi avevano detto ch… -